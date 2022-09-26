KARDEMİR'de "2. İkili Mesleki Eğitim Projesi" törenle başladı

KARABÜK (AA) - Nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile KARDEMİR arasında geçen yıl imzalanan ve uygulamaya alınan İkili Mesleki Eğitim Projesi'nin ikincisi, fabrikada düzenlenen törenle başladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, törende yaptığı konuşmada, gençlerin ülkenin en önemli kuruluşlarından olan KARDEMİR'de eğitim göreceklerini, mesleği öğreneceklerini ve bu fabrikada çalışma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Meslek liselerinin önemine değinen Gürel, öğrencilere şöyle seslendi:



"Devletimiz meslek liselerine çok önem veriyor. Bu kapsamda başarılı çocuklarımızın meslek liselerinde okumalarını arzu ediyoruz. Sizler sanayi tesislerinde çok önemli işler icra edeceksiniz, bu fabrikalarda çalışmak, üretim yapabilmek ve sanayinin bir parçası olmak çok basit olmasa gerek. Bu fabrikalarda bulunmak, buraları ayakta tutabilmek önemli bir zeka ürünüdür. Çünkü buralarda da bilgi, beceri ve yeteneğe çok fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, bu anlamda sizlerin becerikli ve yetenekli gençler olduğunuzu düşünüyoruz."

Projenin içeriği hakkında bilgiler aktaran Gürel, "Geçen sene 30, bu sene 30 öğrencimiz bu eğitim sürecinin parçası oldular ve bu eğitim süreci bundan sonraki süreçte de devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyor başarılarınızın daim olmasını diliyorum." dedi.

Projeye dahil edilen 30 öğrencinin eğitim alacağı birimlerin kurayla belirlendiği törene KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Ahmet Çelebi, öğrenciler ile veliler katıldı.

Proje kapsamında öğrenciler, kaynak ile endüstriyel bakım ve onarım sınıflarında haftanın 2 günü teorik, 3 gün ise uygulamalı eğitim alacak.

Eğitim için başvuru yapanlar arasında ilk 30'a giren öğrenciler, KARDEMİR'de iş hayatını da yakından görerek, profesyonellerle çalışma fırsatına sahip olacak.

Fabrikanın eğitim müdürlüğü imkanlarından da yararlanan öğrenciler, İngilizce ve bilgisayar dersleri gibi eğitimlere ve yaşam bilgisi seminerlerine katılabilecek.











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