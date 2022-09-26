KARDEMİR'de "2. İkili Mesleki Eğitim Projesi" törenle başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KARDEMİR'de "2. İkili Mesleki Eğitim Projesi" törenle başladı

AA

KARDEMİR'de "2. İkili Mesleki Eğitim Projesi" törenle başladı

KARABÜK (AA) - Nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile KARDEMİR arasında geçen yıl imzalanan ve uygulamaya alınan İkili Mesleki Eğitim Projesi'nin ikincisi, fabrikada düzenlenen törenle başladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, törende yaptığı konuşmada, gençlerin ülkenin en önemli kuruluşlarından olan KARDEMİR'de eğitim göreceklerini, mesleği öğreneceklerini ve bu fabrikada çalışma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Meslek liselerinin önemine değinen Gürel, öğrencilere şöyle seslendi:

"Devletimiz meslek liselerine çok önem veriyor. Bu kapsamda başarılı çocuklarımızın meslek liselerinde okumalarını arzu ediyoruz. Sizler sanayi tesislerinde çok önemli işler icra edeceksiniz, bu fabrikalarda çalışmak, üretim yapabilmek ve sanayinin bir parçası olmak çok basit olmasa gerek. Bu fabrikalarda bulunmak, buraları ayakta tutabilmek önemli bir zeka ürünüdür. Çünkü buralarda da bilgi, beceri ve yeteneğe çok fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, bu anlamda sizlerin becerikli ve yetenekli gençler olduğunuzu düşünüyoruz."

Projenin içeriği hakkında bilgiler aktaran Gürel, "Geçen sene 30, bu sene 30 öğrencimiz bu eğitim sürecinin parçası oldular ve bu eğitim süreci bundan sonraki süreçte de devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyor başarılarınızın daim olmasını diliyorum." dedi.

Projeye dahil edilen 30 öğrencinin eğitim alacağı birimlerin kurayla belirlendiği törene KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Ahmet Çelebi, öğrenciler ile veliler katıldı.

Proje kapsamında öğrenciler, kaynak ile endüstriyel bakım ve onarım sınıflarında haftanın 2 günü teorik, 3 gün ise uygulamalı eğitim alacak.

Eğitim için başvuru yapanlar arasında ilk 30'a giren öğrenciler, KARDEMİR'de iş hayatını da yakından görerek, profesyonellerle çalışma fırsatına sahip olacak.

Fabrikanın eğitim müdürlüğü imkanlarından da yararlanan öğrenciler, İngilizce ve bilgisayar dersleri gibi eğitimlere ve yaşam bilgisi seminerlerine katılabilecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Safranbolu'da Kaya Erdem Caddesi'ndeki binaların ön cepheleri yenilenecek
YEREL HABERLER Safranbolu'da Kaya Erdem Caddesi'ndeki binaların ön ...
Hadrianaupolis'te üzerinde çeşitli figürlerin bulunduğu yeni mozaikler ortaya çıkarıldı
YEREL HABERLER Hadrianaupolis'te üzerinde çeşitli figürlerin ...
İş adamı Çebi, Karabük TSO başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER İş adamı Çebi, Karabük TSO başkanlığına adaylığını ...
Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü sezon açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü sezon ...
YÖK Başkanı Erol Özvar, Karabük Üniversitesini ziyaret etti
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Erol Özvar, Karabük Üniversitesini ...
Safranbolu'da kurutulan elmalar çocukların beslenme çantasına konulacak
YEREL HABERLER Safranbolu'da kurutulan elmalar çocukların beslenme ...
Karabük'te minibüsle çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te minibüsle çarpışan bisikletin sürücüsü ...
Kadın Boks Milli Takımı'na seçilen Eda Yenilmez, Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı
YEREL HABERLER Kadın Boks Milli Takımı'na seçilen Eda Yenilmez, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.