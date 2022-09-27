Karabük'ten kısa kısa

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) "Kutuda Karabük Var" projesi, 2022 Yılı Turizme Yönelik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.



Karabük'ü ve ilçelerini tanıtacak materyallerin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygun görülen hediyelik eşyaların üretilmesi konularını içeren projeyle markalaşabilecek, ekonomik değeri olan ürünlerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Proje, Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi ve Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde gerçekleştirilecek.

- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışacak 38 kişi kurayla belirlendi

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bağlı birimlerinde, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü aracılığıyla "Toplum Yararına Çalışma (TYP)" projesi kapsamında çalıştırılacak 38 kişi, kurayla belirlendi.

Yenişehir Spor Kompleksi'nde noter huzurunda gerçekleşen kura çekimine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış ve vatandaşlar katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.