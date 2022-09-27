Karabük'ten kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) "Kutuda Karabük Var" projesi, 2022 Yılı Turizme Yönelik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Karabük'ü ve ilçelerini tanıtacak materyallerin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygun görülen hediyelik eşyaların üretilmesi konularını içeren projeyle markalaşabilecek, ekonomik değeri olan ürünlerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Proje, Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi ve Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde gerçekleştirilecek.

- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışacak 38 kişi kurayla belirlendi

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bağlı birimlerinde, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü aracılığıyla "Toplum Yararına Çalışma (TYP)" projesi kapsamında çalıştırılacak 38 kişi, kurayla belirlendi.

Yenişehir Spor Kompleksi'nde noter huzurunda gerçekleşen kura çekimine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük Valisi Gürel'den Ovacık'ta ziyaretler
YEREL HABERLER Karabük Valisi Gürel'den Ovacık'ta ziyaretler
Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ...
KARDEMİR'de "2. İkili Mesleki Eğitim Projesi" törenle başladı
YEREL HABERLER KARDEMİR'de "2. İkili Mesleki Eğitim Projesi" törenle ...
Safranbolu'da Kaya Erdem Caddesi'ndeki binaların ön cepheleri yenilenecek
YEREL HABERLER Safranbolu'da Kaya Erdem Caddesi'ndeki binaların ön ...
Hadrianaupolis'te üzerinde çeşitli figürlerin bulunduğu yeni mozaikler ortaya çıkarıldı
YEREL HABERLER Hadrianaupolis'te üzerinde çeşitli figürlerin ...
İş adamı Çebi, Karabük TSO başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER İş adamı Çebi, Karabük TSO başkanlığına adaylığını ...
Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü sezon açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü sezon ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.