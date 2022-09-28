Karabük'te taksi şoförünün parasını gaspla suçlanan 2 şüpheli gazinoda yakalandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde taksi şoförünün parasını gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli, gazinoda eğlenirken yakalandı.

Soğuksu Mahallesi'nde S.K'nin kullandığı taksiye binen Y.D. ve Ç.U, Yenice ilçesine gitti.

Bir gazinonun önüne gelen şüpheliler, silah zoruyla taksi şoförünün parasını gabsbetti.

Daha sonra taksi şoförünün ihbarı üzerine şüpheliler, polis ekiplerince gazinoda eğlenirken yakalandı.

Hesap ödemedikleri için gazinoda darbedildiklerini iddia eden şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.









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