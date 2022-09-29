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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Eflani ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek talepleri ve sorunları dinledi.

Eflani Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesinde gerçekleşen toplantıya, Vali Gürel'in yanı sıra Eflani Kaymakamı Büşra Güneş, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Koç ve Mesut Aydın, kurum müdürleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Vali Gürel, yatırımcı kurum müdürleri tarafından Eflani ve köylerinde yapılan, yapımı süren ve biten çalışmalarla ilgili bilgi aldı, mahalle ve köy muhtarlarının talep ve sorunlarını dinledi.

- İl Müftüsü Aksu'dan Vali Gürel'e ziyaret

Vali Fuat Gürel, Camiler ve Din Görevleri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Ercan Aksu ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Aksu, ziyarette, hafta kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdiği Vali Gürel'e günün anısına kitap hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürel, Aksu nezdinde tüm din görevlilerinin haftasını kutladı.

- Safranbolu'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı

Safranbolu ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ile Belediye Başkanı Elif Köse, Sadri Artunç Caddesi'nde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için gerçekleştirilen programda, öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı.

- AK Parti İl Başkanı Altınöz, asfalt çalışmalarını inceledi

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Ovacık ilçesi Boyalı-Küçüksu arasındaki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın'la birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Altınöz, çalışanlara kolaylıklar diledi.

- AK Parti Karabük Teşkilatı, Eflani'de vatandaşlarla buluştu

AK Parti Karabük Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün" programı, Eflani'de devam etti.

Milletvekili Cumhur Ünal ve teşkilat mensupları, program kapsamında Şenyurt, Karlı, Gökgöz, Akören, Koltucak, Mülayim ve Halkevli köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Ünal'a, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özdemir, İl Genel Meclis Üyesi Mesut Aydın ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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