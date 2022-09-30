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Karabük'teki Haslı Göleti ile ülke ekonomisine yıllık 4,6 milyon liralık katkı sağlanacak

AA

Karabük'teki Haslı Göleti ile ülke ekonomisine yıllık 4,6 milyon liralık katkı sağlanacak

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapımı devam eden Haslı Göleti ile ülke ekonomisine yıllık 4,6 milyon liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışan DSİ'nin sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığı belirtildi.

Haslı Göleti'nde çalışmaların hızla devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, Karabük ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynandığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Haslı Göleti tamamlanmasıyla gölette depolanacak su ile 2 bin 450 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Göletin ulaşım yolu, derivasyon kondüvisi ve batardo imalatları tamamlandı. Dolusavak kazı, gövde dolgu ve enjeksiyon imalatları devam ediyor. Temelden yüksekliği 48 metre ve su depolama kapasitesi 548 bin metreküp olan göletin tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon 613 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

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