Karabük'teki antik kent "Karaelmas Ekspresi" ile daha fazla turist çekecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'teki antik kent "Karaelmas Ekspresi" ile daha fazla turist çekecek

AA

Karabük'teki antik kent "Karaelmas Ekspresi" ile daha fazla turist çekecek

KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan, ortaya çıkarılan mozaikler nedeniyle "Karadeniz'in Zeugması" olarak anılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti, Ankara-Zonguldak hattında yeniden başlatılacak tren seferiyle daha fazla turisti ağırlayacak.

İlçenin 3 kilometre batısında milattan önce 1'inci yüzyılda kurulan ve milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak kullanılan antik kent, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından başlatılacak Karaelmas Ekspresi seferiyle cazibe merkezi haline getirilecek.

Ankara Garı'ndan hareket edecek ve Çankırı üzerinden Eskipazar ilçesine haftada iki gün gelecek Karaelmas Ekspresi, 2003'te başlatılan ve yılın 12 ayı süren kazılarda ortaya çıkarılan Geon, Phison, Tigris ve Euphrates nehirlerinin yer aldığı, at, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerin sergilendiği antik kente turist taşıyacak.

Karaelmas Ekspresi ile antik kente gelecek ve 2 saat gezi fırsatı bulacak ziyaretçiler, mozaiklerin yanında, şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanlarından çıkarılan satır ve ok ucu, 1600 yıllık kantar ağırlığı, antik döneme ait paralar, ölülere ait kişisel eşyalar ve 1800 yıllık adak levhası ile Roma askerine ait yine 1800 yıllık demir maskeyi de yakından görebilecek.

Karabük Valiliğince ören yerine dönüştürülmesi için çalışmaların başlatıldığı antik kentte, gelecek turistler için karşılama alanı ve Geç Roma Konutu ile Kuzeybatı Nekropol Kilisesi'nde gezi alanı oluşturuluyor.

- "Misafirlerimizi ağırlayarak tanıtım yapacağız"

Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, AA muhabirine, Karaelmas Ekspresi'nin Eskipazar ilçesine turist taşıması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ankara'dan kalkan trenin Karabük'e geleceğini, dönüşte Eskipazar ilçesine gelerek 2 saat mola vereceğini, bu sırada turistlerin antik kenti gezebileceklerini anlatan Dönmez, "Trenin rotasına ilçemizi de eklemiş olduk. Antik kentimizde turizm açısından bir adım daha atmış olduk. İlçemizi güzel günler bekliyor." dedi.

Tren seferinin yanında ören yeri çalışmalarının da sonlanmasıyla turizm hareketinin daha çok artacağına işaret eden Dönmez, şöyle devam etti:

"Karaelmas treni seferleri için iki defa toplantı yaptık. Birisi Kalecik'te, diğeri Kültür ve Turizm Bakanlığında. Toplantıyı trenin duraklarının yer aldığı il ve ilçe belediye başkanları ile bölge milletvekilleri olarak yaptık. Tren, henüz saatleri belirlenmedi ama Ankara'dan kalkacak, Kalecik, Çankırı, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş ve Karabük'e gelecek. Turistler Safranbolu'da konaklayacak ve ertesi gün dönüşte Eskipazar'a gelerek antik kenti gezecek. Burada misafirlerimizi ağırlayarak tanıtım yapacağız. İkramlarımız olacak."

Dönmez, Ankara, Çankırı ve Karabük milletvekillerinin konuyu yakından takip ettiklerini, en kısa sürede seferlerin başlayacağını sözlerine ekledi.

- "Eskipazar'ın kalkınmasında önemli etkiye sahip olacaktır"

Hadrianaupolis Kazı Başkan Yardımcısı Arkeolog Sinan Ekinci de tren seferlerinin antik kent için çok önemli olduğunu ifade etti.

Zaten var olan turist ilgisinin daha çok artacağını aktaran Ekinci, "Karaelmas treni seferleri çok önemli çünkü buraya zaten hali hazırda ziyaretçi gelmekte. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası. Ören yeri olmasıyla da bu sayının artacağından şüphemiz yok. Karaelmas treninin gelmesi, buranın turizm potansiyelini artıracaktır kesinlikle. Bu bölgenin, Hadrianaupolis'in, Eskipazar'ın kalkınmasında önemli etkiye sahip olacaktır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te konuştu:
Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa
İş adamı Çapraz, Karabük TSO başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER İş adamı Çapraz, Karabük TSO başkanlığına adaylığını ...
Karabük Üniversitesi Futbol Dünya Kupası Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Karabük Üniversitesi Futbol Dünya Kupası Turnuvası ...
Karabük'te park halindeki dorseye çarpan motosikletli kurye yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te park halindeki dorseye çarpan motosikletli ...
Anadolu'nun kültürel mirası "Türk kahvesi" geleceğe taşınıyor
YEREL HABERLER Anadolu'nun kültürel mirası "Türk kahvesi" geleceğe ...
İnşaattan düşen işçi ile onu kurtarmaya çalışırken bayılan ağabeyi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçi ile onu kurtarmaya çalışırken ...
Karabük'teki Haslı Göleti ile ülke ekonomisine yıllık 4,6 milyon liralık katkı sağlanacak
YEREL HABERLER Karabük'teki Haslı Göleti ile ülke ekonomisine yıllık ...
Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa
KARDEMİR'den satış ilanı
YEREL HABERLER KARDEMİR'den satış ilanı
Karabük'te öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı
YEREL HABERLER Karabük'te öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.