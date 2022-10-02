Karabük'te Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla protokol üyeleri ve sağlık çalışanları tarafından Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), fiziksel hareketliliğin sağlık açısından önemini vurgulamak amacıyla ilan ettiği Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında Safranbolu Kent Ormanı'nda yapılan yürüyüşe, Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşe katılan öğrenciler ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Gürel, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, obezitenin çağın en önemli hastalıklarından birisi olduğunu söyledi.

Yürüyüşün sağlıklı yaşamdaki öneminin herkes tarafından bilindiğini anlatan Gürel, "Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla bugün öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızla yürüyüş etkinliğine katıldık. Sağlıklı yaşam için mutlaka spor yapmalı ve hareket halinde olmalıyız." dedi.

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