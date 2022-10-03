Safranbolu Belediyesi ihtiyaç sahibi çocukların beslenme çantalarını hazırlayacak

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezinde (SAKEM) hazırlanan beslenme çantaları, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla buluşturulacak.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, belediye olarak vatandaş odaklı çalışmalarla halkın yanında olmaya devam ettiklerini bildirdi.

Çocukları besin değeri yüksek beslenmelerle okullara uğurlayacaklarını belirten Köse, "'Gülen yüzler' projemizi uygulamaya alıyor ve ihtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için beslenme çantalarını teslim ediyoruz. Bu projeye destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de çocuklarına beslenme çantası temin etmek isteyen ihtiyaç sahibi ailelerin Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı'na başvurmaları gerektiğini bildirdi.

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