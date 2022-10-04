Karabük'te "Yeşil Hayattır" projesi tanıtıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'te, çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin sebepleri arasında yer alan fiziksel ve kimyasal atıklar konusunda eğitim programları düzenlemek amacıyla hazırlanan "Yeşil Hayattır" projesi hayata geçirildi.

Karabük Uluslararası Öğrenci Derneği adına Karabük Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü iştirakleri ile hayata geçirilen ve Türk Kızılay Toplumsal Şenlendirme Programı kapsamında desteklenen projenin tanıtımı için Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Fuat Gürel, projenin önemli olduğunu söyledi.

Küresel ısınmayla dünyada bazı şeylerin değiştiğine işaret eden Gürel, "Son zamanlarda afetlerin yaşanmasında bu dengesiz iklim değişikliğinin olduğunu ifade etmek istiyorum. Sanayi altyapısı güçlü Karabük'te de çevre kirliliğiyle ilgili bu projenin seçilmesinin de ne kadar önemli bir konu olduğunu ifade edeyim. Çocuklarımıza, gençlerimize şimdiden bu duyarlılığı verebilirsek önümüzdeki süreçte çevreye duyarlı bir nesil de ortaya çıkarabiliriz." diye konuştu.

Gürel, Karabük'ün yüzde 71'inin ormanlarla kaplı olduğunu aktararak, "İnsanoğlu olarak sürekli tüketiyor, sürekli çöp üretiyoruz. Ayrıca sanayi kenti olmamızdan dolayı da çevre kirliliğinin yoğun olabileceği ortama sahibiz. Bu anlamda çok dikkatli olmamız gerekir. Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülük ettiği 'Sıfır Atık' projesi de bu kapsamda hepimizin örnek alabileceği çok önemli ve başarılı bir proje. Bu proje kapsamındaki eğitim sürecinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir bilinçlendirme sürecidir, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik olması da bizi ayrıca sevindirmiştir." ifadelerini kullandı.



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