Karabük'te çiftçilerin çeltik hasadı sürüyor

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KARABÜK (AA) - Karabük'te yaklaşık 470 dekar alanda ekimi yapılan çeltiğin hasadı devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, Karabük'te çeltiğin Soğanlı çayı kenarındaki Cemal Ovası'nda yetiştirildiğini söyledi.

Karabük genelinde yaklaşık 470 dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını belirten Ayvalık, 420 ton civarında hasat beklediklerini kaydetti.

Çeltik ekimi yapan Halit Gömeç de kendilerinin mayıs ayında 300 dekar alanda ekim yaptıklarını ifade etti.

Gömeç, bu yılki üretim hedeflerinin 250-280 ton civarında olduğunu belirtti.

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