Karabük Üniversitesinde sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs oluşturulacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesinde sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs oluşturulması için pilot çalışma yürütülecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla YÖK Beyaz Salon'da "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü" imza töreni düzenlendiği anımsatıldı.



İmzalanan protokolle Karabük Üniversitesinin de aralarında olduğu 10 üniversitede ilk uygulamaların yapılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, "Karabük Üniversitesi olarak doğa ile iç içe yemyeşil bir kampüse sahibiz. Aynı zamanda üniversitemizde kullanılan elektriğin neredeyse tamamını kampüs içindeki güneş panellerinden sağlıyoruz. Bu projede pilot üniversiteler arasına girmek, gurur ve heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.