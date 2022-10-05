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Karabük'te KÖYDES ekim ayı değerlendirme toplantısı yapıldı

AA

Karabük'te KÖYDES ekim ayı değerlendirme toplantısı yapıldı

KARABÜK (AA) - Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi'nin (KÖYDES) ekim ayı değerlendirme toplantısı, Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, KÖYDES kapsamında merkez köy ve ilçelerde yürütülen köy yolları, içme suları ve planlanan projelerin son durumları değerlendirildi.

Vali Gürel, proje kapsamında gerçekleşen yatırımlar ile yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Kökcü ve Bahattin Eroğlu, ilgili birim müdürleri ile Köylere Hizmet Götürme Birliği personeli katıldı.

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