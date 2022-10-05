Safranbolu'da kruvaziyer turzim hareketliliği

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KARABÜK (AA) - Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri ile Amasra Limanı'na gelen turistlerin bir bölümü, Safranbolu'daki tarihi yerleri gezdi.



İstanbul'un ardından Amasra Limanı'na yanaşan 796 Rust turist ve 427 mürettebatı bulunan Panama bandıralı geminin yolcularından yaklaşık 120'si, otobüslerle tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesine geldi.

Tur programı kapsamında turistler, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran kenti gezerek rehberlerden bilgi aldı.











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