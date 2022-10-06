Karabük'te engelli kadının evinden hırsızlık iddiasına ilişkin çalışma başlatıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te engelli bir kadının evinden para ve elektronik eşya çalındığı iddiasına ilişkin polis çalışma başlattı.

Yeni Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yaşayan felçli Fatma Adakoğlu (60), rutin kontrolleri için eşi tarafından hastaneye götürüldü.

Hastaneden evlerine dönen çift, pencerelerdeki demir parmaklıkların kesildiğini fark etti.

Evde bulunan bir miktar para ve elektronik eşyaların olmadığını anlayan çift, polisi aradı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince hırsızlık şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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