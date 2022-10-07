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Karabük'te kullanılmayan okullar "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürülüyor

AA

Karabük'te kullanılmayan okullar "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürülüyor

KARABÜK (AA) - Karabük'te köylerde kullanılmayan okullar "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Merkeze bağlı Ödemiş köyünde oluşturulan ve düzenlenen törenle açılan "Köy Yaşam Merkezi"nde, köydeki 3-6 yaş grubu çocuklar eğitim almaya başladı.

Vali Fuat Gürel, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de bir köy çocuğu olduğunu söyledi.

Bugün açılan merkez ile Ödemiş köyünün yeniden cıvıl cıvıl olduğunu anlatan Gürel, "Bu neşe hepimizin yüreğini ısıttı, inşallah bu köy yaşam merkezleri ile köylerimize canlılık gelecek. Köylerimizde çocuğu olan velilerimiz var ise köylerimizde okullar açabiliriz, ana sınıfları açabiliriz, bu Milli Eğitim Bakanlığımızın bizzat takip ettiği bir proje. İlimizde 5 köyümüzde bu köy yaşam merkezlerini faal hale getiriyoruz. Ülkemizin genelinde binlerce köyümüz burada gördüğünüz güzelliği yaşıyorlar. Kalabalık köylerimizde bu projeyi uyguluyoruz, bu proje ile köylerimizde bulunan vatandaşlarımızın meslek edinmesi, sosyalleşmesi adına buraları kullanacağız." diye konuştu.

Yaşam merkezlerinin her türlü etkinliğin yapabileceği, her türlü eğitimin alınabileceği yerler olduğunu belirten Gürel şöyle devam etti:

"Diğer kurumlarımızda özellikle İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz buralarda bir kısım eğitimler verebilir. Aynı zamanda köylerde köy konakları yok ise buralar kullanılabilir, bu anlamda köylümüzün tüm ihtiyaçlarını giderebileceği bir yaşam merkezi haline geldi. Başta Ödemiş köyü sakinlerimiz olmak üzere tüm ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte de diğer köylerimizde benzer altyapılar hazırlayacağız."

Gürel ve beraberindekiler, Ödemiş Köy Yaşam Merkezinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan el sanatları kursunu ziyaret ederek usta öğreticilerden bilgiler aldı. Vali Gürel, kursiyerlerle bir süre sohbet ederek Merkezin tadilatında ve düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve köy sakinlerinin katılım sağladığı törende, Bilim Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri piyano ve keman resitali verdi, Aydınlıkevler İlkokulu Ana Sınıfı öğrencileri ve Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri halk oyunu gösterileri sundu.


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