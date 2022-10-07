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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük Belediye Başkanı Vergili, öğrencilerle buluştu

AA

Karabük Belediye Başkanı Vergili, öğrencilerle buluştu

KARABÜK (AA) - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencileri belediyede misafir eden Vergili, "Yerel Yönetimler" konusunda bilgiler aktardı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Vergili, yerel seçimlerde tekrar aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise bu karar için henüz erken olduğunu ifade etti.

Vergili, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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