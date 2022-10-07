Karabük Belediye Başkanı Vergili, öğrencilerle buluştu

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KARABÜK (AA) - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencileri belediyede misafir eden Vergili, "Yerel Yönetimler" konusunda bilgiler aktardı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Vergili, yerel seçimlerde tekrar aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise bu karar için henüz erken olduğunu ifade etti.

Vergili, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.



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