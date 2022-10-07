Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

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KARABÜK (AA) - Karabük, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Karabük'te akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Bazı camilerde cemaate ikramda bulunuldu.

- Zonguldak

Zonguldak'ta da vatandaşlar, camilerde Mevlit Kandili'ni idrak etti.

Ereğli ilçesindeki Kepeztepe Camisi'ne gelen vatandaşlar, Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti.

- Bartın

Bartın'da da İl Müftülüğünce camilerde akşam namazının kılınmasının ardından program düzenlendi.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen cemaat dua etti.

Kandil programı sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Kocaeli

Kocaeli'de de vatandaşlar, tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

Orhan Camisi'nde düzenlenen programda Hazreti Peygamber'in hayatı anlatıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

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