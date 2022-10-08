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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Karabük'te konuştu:

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Karabük'te konuştu:

KARABÜK (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP'nin başörtüsü teklifine ilişkin, "Şimdi birden bire böyle bir şey yapması seçime yönelik hareket gibi geldi." dedi.

Partisinin 2. Olağan İl Kongresi için geldiği Karabük'te basın toplantısı düzenleyen Erbakan, Türkiye'de çeşitli alanlarda sorunların olduğunu savunarak, Milli Görüşe sarılmak gerektiğini söyledi.

Erbakan, Milli Görüşün iktidarda olduğu dönemlerde Türkiye'de yapılanlardan bahsederek, iktidara geldiklerinde gerçekleştireceklerini ve projelerini anlattı.

Bir soru üzerine hiçbir ittifakın içinde olmadıklarını belirten Erbakan, seçimlere tek başlarına, baraj problemi olmayan güçlü bir aktör olarak gitmeyi ve üye sayılarını en kısa sürede 500 bine çıkartmayı hedeflediklerini dile getirerek, herhangi bir ittifaktan da resmi bir davet almadıklarını kaydetti.

Erbakan, CHP'nin başörtüsü teklifinin seçim öncesinde kendilerine manidar geldiğini belirterek, "Yıllardır başörtüsüne karşı duruşu belli olan bir parti. Anayasa Mahkemesine kadar başvuruda bulundu, 'başörtüsü yasağı devam etsin' diye. 'Kamusal alanlarda, okullarda başörtüsü olmasın' diye mücadele etti. Şimdi birden bire böyle bir şey yapması seçime yönelik hareket gibi geldi. Sadece başörtüsü ile de bitmiyor. LGBT ve İstanbul Sözleşmesi savunuculuğu, 'din dersi, zorunlu ders olmaktan çıkartılsın' ısrarı... CHP, '5-6 yaşındaki çocuklara Kur'an öğretmek çağdışılık, Taliban zihniyetidir.' diyordu. Bu gibi durumlar ortadayken bunlardan da vazgeçecek mi? Bir samimiyet sınavında. Bunlardan da vazgeçmesi gerekir." diye konuştu.

- "Yunanistan'ın arkasında güç belli; Amerika'dan güç alıyor"

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliğe yönelik soruya Erbakan, şu cevabı verdi:

"İkisi de NATO üyesi olan ülkelerin savaşma ihtimalini çok yüksek görmüyorum ancak bir gerilim var. Yunanistan yıllardan beri, AK Parti iktidarından itibaren kayacıkları ve adaları işgal etti. Bize ait olan topraklar. Her zaman beka söylemini öne çıkartan bir iktidar, göz göre göre orada vatan toprağı işgal edildi, bugüne kadar da somut bir adım atmadı. Şimdi üstüne bir de gayri askeri statüdeki adalar silahlandırılıyor. En son Midilli ve Sisam'a zırhlı araçlar çıkartıldı. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanının da dediği gibi Yunanistan'ın arkasında güç belli; Amerika'dan güç alıyor."

Amerika'nın Yunanistan ve Kıbrıs'ta yaptıklarına değinen Erbakan, "Yunanistan'ın maşa olarak kullanılması, Türkiye'nin etrafının sarılması, çembere alınması söz konusu. Bu konuda tedbirli ve uyanık olunması lazım. 'E ne yapacağız, NATO üyesi Yunanistan'a savaş mı açalım?' Hayır, biz diyoruz ki bunların arkasında Amerika'ya bir rest çekelim. Amerika'nın İncirlik Üssü'nü kapatalım. Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'nü kapatalım. İsrail'i korusun diye radar üssü kurmuşlar, bunları kapatalım. Böylece biz de Amerika'ya bir yaptırım uygulayalım." ifadelerini kullandı.

Erbakan, AK Parti iktidarının Alevi açılımıyla ilgili soruya, "Alevi vatandaşlarımız, 85 milyonun içinde bir bütündür. Onlar da bizim kardeşlerimizdir. Onların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik adımların atılması tabiidir. Bizim inancımız, milli görüş; inanç özgürlüğü, inandığı gibi yaşama özgürlüğü, ifade özgürlüğünün teminat altına alınması gerekir. Peygamberler de böyle yapmıştı. Haksızlıkların giderilmesi, Alevi vatandaşlarımıza da gerekli hizmetlerin götürülmesi tabii uygun olacaktır." karşılığını verdi.

Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalınması halinde hiçbir tarafa destek olmayacaklarını sözlerine ekledi.


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