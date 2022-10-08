KTSO'da meclis üyeleri seçildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KTSO) organ seçimleri yapıldı.

KTSO hizmet binasında yapılan seçimlerde, 10 grupta 24 meclis üyesi belirlendi.

Buna göre, 1. grupta, Kamil Ünal, Fatih Aydın, 2. grupta Fatih Çapraz, Cenk Gedikoğlu, 3. grupta Ümit Hakan Yılmaz, Kenan Yüksel, 4. grupta Adnan Çebi, Hakan Kafalı, Kemal Karadeniz, 5. grupta Ahmet Ulusoy, İkram Yaman, Cemal Dereli, 6. grupta Aydın Derebaşı, Ahmet Saltoğlu, 7. grupta Gürkan Malkoç, Kürşat Yılmaz, 8. grupta Ahmet Coşar, Ömer Yeğin, Ali Karakaş, 9. grupta Nurhan Barışkan, Murat Sönmez, Seyfettin Başkaya, 10. grupta Muhammed Aydın ve Fatih Karaaslan seçimlerden galip çıkarak meclis üyesi oldu.

KTSO'da, 15 Ekim'de yapılacak seçimlerde ise yönetim kurulu ve meclis başkanı belirlenecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.