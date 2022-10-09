Karabük'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Can B. (20) idaresindeki 34 CAA 969 plakalı motosiklet, Ergenekon Mahallesi Pınar Sokak'ta devrildi.

Savrularak yere düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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