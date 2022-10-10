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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabüklü wushucu Irmak Taşbaş Balkan şampiyonu oldu

AA

Karabüklü wushucu Irmak Taşbaş Balkan şampiyonu oldu

KARABÜK (AA) - Afyonkarahisar'da 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'na katılan Şehit Nurettin Seki İlkokulu öğrencisi Irmak Taşbaş, altın madalya kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şampiyonada wushu sanda branşı light dalında 33 kiloda Irmak Taşbaş birinci, Safranbolu 15 Temmuz Demokrasi Ortaokulu öğrencisi Ömer Eymen Kara da 48 kiloda üçüncü oldu.

Başarılarından dolayı Karabük bölgesel wushu antrenörü Ali Aghayev ve sporcuları tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen müsabakalara Karabük'ten öğrencilerin katılmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Akbaş, şunları kaydetti:

"Özveriyle müsabakalara hazırlanan öğrencilerimiz, bu yarışmalarda ilimizi en iyi şekilde temsil ediyor ve bunun sonucunda ise Türkiye ve dünya dereceleri elde etmeye devam ediyoruz. Bu manada gerek beden eğitimi öğretmenlerimiz, gerekse antrenörlerimizin öğrencilerimizi ne kadar disiplinli ve doğru çalıştırdığını görüyoruz ve bunun da meyvelerini topluyoruz. Öğrencilerimizi, ailelerini ve teknik ekibi tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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