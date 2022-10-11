Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Vali Gürel, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri Cenk Gedikoğlu, İlhan Özçelik, Yunus Çelik ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Tolga Saka ile bölgede tamamlanan ve devam eden altyapı çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

- Safranbolu'da asfalt çalışması

Safranbolu Belediyesi Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, asfalt sezonu tamamlanmadan 20 bin ton hedefini yakalamayı amaçladıklarını bildirdi.

Emek Mahallesi'nde sökme ve kazıma çalışmasının başladığını belirten Köse, "Vatandaşlarımızın kış aylarında hiçbir sonu yaşamalarını istemiyoruz. O nedenle arkadaşlarımız gece gündüz demeden hızlı bir şekilde programa bire bir uyarak çalışıyorlar. Sezon sonunda ilçemizde asfaltla ilgili bir sorun kalmayacak." ifadelerini kullandı.

- İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş'ten Safranbolu Halk Eğitimi Merkezini ziyaret

Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Şeker'den yeni eğitim öğretim yılında açılan ve faaliyetlerine devam eden kurslar hakkında bilgi alan Gümüş, kursiyerlerle sohbet etti.

Gümüş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, her yaş grubundan kişilerin talepleri doğrultusunda farklı alanlarda açılan kurslarla yaygın eğitimde de başarılı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi'nde çeşitli alanlarda açılan kurslarla vatandaşlara hizmet verildiğini belirten Gümüş, "Medeniyetimizde eğitimin yaşı yoktur. Beşikten mezara kadar insan öğrenmeye ihtiyaç duyar. İşte halk eğitimi merkezlerimiz bu ihtiyacın karşılandığı yerlerdir. Burada böylesine önemli ve anlamlı bir hizmetin içinde yer alan yöneticilerimize, öğretmenlerimize özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

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