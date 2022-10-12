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Karabük Yaşar Kaptan Çebi 1. Amatör Lig'de fikstür çekimi yapıldı

AA

Karabük Yaşar Kaptan Çebi 1. Amatör Lig'de fikstür çekimi yapıldı

KARABÜK (AA) - Karabük Yaşar Kaptan Çebi 1. Amatör Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda düzenlenen fikstür çekimine Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik ile kulüp temsilcileri katıldı.

Çevik, ligin isminin Karabük Yaşar Kaptan Çebi 1. Amatör Ligi olarak tescil edildiğini belirterek, "Yaşar Kaptan Çebi başta olmak üzere Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Tayfun Çebi'ye ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dün itibarıyla para hesabımıza geçti. Parayı kulüplerimize dağıtacağız. Hepimize hayırlı olsun." dedi.

İş insanı Murat Orhan da yeni sezonun takımlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yaşar Kaptan Çebi'nin Karabükspor'un eski başkanlarından olduğunu hatırlatan Orhan, "Kaptan Demir Çelik ailesi olarak hem ülke futboluna hem de Karabük'e hizmetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Yarın da devam edecektir. 250 bin lira Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu hesabına yatırılmıştır." diye konuştu.

Orhan, Beşiktaş Başkanı Çebi'nin Karabük'e spor tesisi yaptıracağını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından fikstür çekimi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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