Safranbolu'da çalınan traktör Bartın'da bulundu

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çalınan bir traktör ve ağaç soyma makinesi, Bartın'da bulundu.

Gayza köyü Sarıçiçek Yaylası Kömüş Yatağı mevkisinde ağaç kesim işçisi olarak çalışan N.Ç. (38), kullandığı traktör ve ona bağlı ağaç kabuğu soyma makinesinin yerinde olmadığını fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarından yola çıkan jandarma, traktör ve ağaç kabuğu soyma makinesine Bartın'da ulaştı.

Traktör ve ağaç kabuğu soyma makinesine el koyan ekipler, hırsızlık iddiasıyla E.G'yi (54) gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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