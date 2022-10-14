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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Mucize bitki" safran, çalıştayda ele alınacak

AA

"Mucize bitki" safran, çalıştayda ele alınacak

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safran, çalıştayda masaya yatırılacak.

Sertlik, renk ve aroma bakımından diğer ülkelere göre farklılık gösterdiği için 2014'te yapılan çalışmalar sonunda dünyada tescili sağlanarak Türkiye'de "milli bitki" unvanı alan safranın anlatılacağı 1. Safran Çalıştayı 20-21 Ekim'de düzenlenecek.

Çalıştayda, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram elde edilebilen, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve kilogramı 100 bin liradan alıcı bulan "dünyanın en pahalı bitkisi" safranla ilgili Türkiye'deki 7 üniversitede görevli akademisyenler tarafından sunumu yapılacak.

Karabük Valiliği önderliğinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen çalıştay kapsamında ayrıca Lavanta Kokulu Safran Bahçesi'ne saha ziyareti gerçekleştirilecek.

- "5 ayrı çalışma grubu oluşturulacak"

Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, basın toplantısında, safranın, Safranbolu ilçesinde asırlardır yetiştirildiğini ve tescilli bir ürün olduğunu söyledi.

Safran yetiştiriciliği hakkında çok çalışma yaptıklarını ve iki kitapta bunları topladıklarını, ayrıca kitapların Japonca ve İngilizce yayınlarının da yapıldığını anlatan Ayvalık, "Anadolu safranının ana yurdu Safranbolu'da 20-21 Ekim tarihlerinde 1. Safran Çalıştayı düzenlenecek. Şu ana kadar ülkemizdeki 7 farklı üniversitede, safranla ilgili çalışması bulunan 20 akademisyenin, 'Türkiye'de safran üretimi', 'Safran ticareti ve eko-turizmi', 'Safranda kalite', 'Safranın fitokimyası ve geleneksel tedavide kullanımı' ve 'Gastronomi açıdan safran' olmak üzere 5 ayrı çalışma grubu oluşturulacak." diye konuştu.

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