Karabük'teki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

K.M.K. idaresindeki 78 BM 009 plakalı otomobil, Şehit Reşat Ateşe Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeritten gelen H.K. yönetimindeki 60 ADL 821 ve B.S'nin kullandığı 68 EA 704 plakalı otomobillere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rıza Aydın idaresindeki 78 AR 159 plakalı panelvan, Kayabaşı köprüsü mevkisinde bisikletli Batuhan Aydemir'e (13) çarptı.

Yaralanan Aydemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

A.Y. yönetimindeki 78 AU 623 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda yol kenarındaki 78 BG 287 plakalı otomobile çarptı.

Yaralanan sürücü A.Y. hastanede tedavi altına alındı.

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