Karabük'ten maden ocağında patlama meydana gelen Bartın'a destek

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KARABÜK (AA) - Karabük Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından sağlık, polis, AFAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ile iş makineleri ve genel kullanım çadırlarının Bartın'a ulaştığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, patlamanın ardından hemen harekete geçildiği ve ekiplerin yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "5 ambulans ve 15 personel, 2 UMKE aracı ve 6 personel, 2 AFAD aracı ve 7 personel, 3 trafik ekibi ve 6 personel, 11 çevik kuvvet personeli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 15 kişilik psikodestek ekibi, 1 kamyon ve 4 koordinasyon ile genel kullanım çadırı Bartın'a ulaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesinin de yaralılar için hazır hale getirildiği kaydedildi.

Öte yandan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından, "Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." paylaşımında bulundu.

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