Karabük'te bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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KARABÜK (AA) - Karabük'te bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın bacasında başlayan yangın çatıya sıçradı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın çatıda hasara yol açtı.

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