Karabük'te gümrük kaçağı 1030 paket sigara ele geçirildi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te gümrük kaçağı 1030 paket sigaraya el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki bir evde kaçak ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ö.C'ye ait eve düzenlenen operasyonda, 1030 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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