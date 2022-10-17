Safran Hasadı Festivali'nde eğlence bölümleri iptal edildi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te 21-23 Ekim'de gerçekleştirilecek Safran Hasadı Festivali'nde eğlence bölümlerinin Amasra'daki maden ocağı patlaması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.



Festival Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi, Safranbolu Turizm Vakfı, Karabük Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının paydaşlığında festival düzenlendiği belirtilerek, şöyle denildi:



"Geçtiğimiz günlerde Amasra'da büyük üzüntü duyduğumuz ve bir daha böylesi felaketlerin meydana gelmemesini dilediğimiz maden kazasından dolayı Safran Hasadı Festivali'nde yer alacak tiyatro gösterisi, halk müziği konseri ile İrem Derici ve Melek Mosso konserleri iptal edilmiştir. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil şifalar diliyoruz."

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