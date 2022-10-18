Karabük Valisi Gürel, Bartın Valisi Arslan'ı ziyaret etti

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel ve beraberindeki heyet, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı'dan oluşan heyetin, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Valisi Arslan'a başsağlığı ve geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Vali Arslan'ın, Vali Gürel ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür ettiği kaydedildi.

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