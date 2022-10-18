Karabük Milletvekili Ünal'dan Muhtarlar Günü mesajı

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünal, mesajında, muhtarlık teşkilatının, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini, devletin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğunu belirtti.

Muhtarların, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak, yaşamlarına dokunmak, onlara değer katmak ve varsa problemlerini çözmek için cumhuriyet tarihi boyunca mahaller ile köylerin en önemli temsilcisi olduğunu aktaran Ünal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli sorumluluğu üstlenen muhtarlarımız, vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görerek bizlere de yardımcı olmaktadırlar. Memleketimizin, vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için büyük şevkle çalışan muhtarlarımız, vatandaşlarımıza götürülen hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik, modern ve çağdaş anlayışı da beraberinde getirmektedir. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık müessesesi, hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetinde olmuştur."

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