Safranbolu'da vatandaşlara kışlık sebze ve ağaç bakımı kursu veriliyor

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesince kışlık sebze ve ağaç bakımı kursu açıldı.

Ziraat mühendisi Pınar Alazoğlu Uslu tarafından 22 kursiyere, kışlık sebze üretimi ve ağaç bakımı üzerine bilgiler veriliyor.

Belediyeye ait Yazı köydeki seralarda üreticilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Elif Köse, bezelye ve bakla dikti. Daha sonra maniye domatesi hasadı gerçekleştirdi.

Seralarda üretilen bir maniye domatesi 1600 gram geldi.

- "Çok güzel bir çalışma oldu"

Hasadın ardından gazetecilere açıklama yapan Köse, üreten ve çalışan belediye anlayışıyla yollarına devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşlar için kışlık sebze ve ağaç bakımı kursu açtıklarını belirten Köse, "Emek verdikleri topraktan daha iyi ürünler alabilmeleri için gerekli bilgileri ziraat mühendisimiz Pınar hanım onlara veriyor. Çok güzel bir çalışma oldu. Kursiyerler çok memnun." dedi.

Köse, seralardan elde ettikleri ürünleri yardıma ihtiyacı olan vatandaşların gıda temininde kullandıklarını ifade ederek, vatandaşlara üretim yapma konusunda örnek olmak amacıyla hareket ettiklerini anlattı.

Seralara ata tohumu ürünler ektiklerini dile getiren Köse, şunları kaydetti:

"Zaman içinde bir tohum bankası oluştu. Bu tohum bankasını da gittiğimiz her belediyeden tohum alarak oluşturduk. Biz de elimizdeki tohumları onlara verdik. Onlardan dikiyoruz. Tohumlar fideye dönüştüğünde vatandaşlarımızla ücretsiz paylaşıyoruz. Ürünleri de sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın gıda kolilerine koyuyoruz. Geçen yıl atalık tohum olan 6 bin maniye domatesi fidesi dağıtmıştık. Bu yıl hedefimiz 20 bin maniye domatesi fidesi dağıtmak."

Kursiyer Vahide Öztürk de İstanbul'dan Safranbolu'ya gelerek çiftçiliğe başladığını söyledi.

Kurstan memnun kaldığını belirten Öztürk, herkesin üretime katılması gerektiğini ifade etti.

Ayfer Ergün de kursta öğrendiği bilgilerle daha bilinçli üretim yapabileceğini ve daha yüksek verim elde edebileceğini anlattı.

Mehmet Balkaya da yıllardır seracılık yaptığını vurgulayarak, "Fakat kursa geldiğimde doğru bildiğimiz birçok şeyi yanlış olduğunu öğrendik. Bilmediğimiz çoğu şeyi burada öğreniyoruz." diye konuştu.

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