Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel'in himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen ve salgın döneminde ara verilen "Gülümse Karabük" projesi Eflani Atatürk İlkokulu'nda başladı.

Vali Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel ile İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Eflani Atatürk İlkokulu 4. sınıfında okuyan 42 öğrenciyi, Valilik girişinde karşılayarak Valilik Toplantı Salonunda ağırladı.

Gezilerine Karabük Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile başlayan öğrenciler, trafik polislerinden temel trafik kurallarını öğrendi.

Öğrenciler, akülü araçlar ve bisikletlerle trafik işaret ve ışıklarında ne şekilde hareket edileceklerini de uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Son olarak öğrenciler Safranbolu'nun tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

- AK Parti Karabük teşkilatından Kandemir'e ziyaret

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ve AK Parti Safranbolu ilçe teşkilatı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'i ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ziyarette, AK Parti Karabük teşkilatının çalışmalarına ilişkin görüşme yapılarak 2023 hedeflerine dair gerçekleştirdikleri çalışma ve projelerin üzerine konular ele alındığı bildirildi.

Heyet, Özçelik-İş Sendikası 15. Olağan Genel Kurulunda yeniden genel başkan seçilen Yunus Değirmenci'ye ve yönetim kuruluna da "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdi.

- Safranbolu'da kruvaziyer turizm hareketliliği

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri ile Amasra Limanı'na gelen turistlerin bir bölümü, Safranbolu'yu gezdi.

İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen 662 yolcu taşıyan "Astoria Grande" adlı gemideki yolcularından bazısı otobüslerle Safranbolu ilçesine geldi.

Tur programı kapsamında turistler han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran kenti gezerek rehberlerden bilgi aldı.

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