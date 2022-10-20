Karabük'te 1. Safran Çalıştayı başladı

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, "Şehrimizin özellikle belli dönemlerde canlanmasına vesile olan değerli bir ürüne sahip olmamız, Safranbolu turizmi açısından çok önemli." dedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın ele alındığı 1. Safran Çalıştayı, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde başladı.

Karabük Valiliği önderliğinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen çalıştayın açılışında konuşan Vali Fuat Gürel, safran bitkisinin, ilçeye ismini verdiğini söyledi.

Safranın, Türkiye'deki ana vatanının Safranbolu olduğunu belirten Gürel, "Geçmişte çok daha fazla üretiliyordu. Son 20-30 yıldır üzerinde yoğun çalışmalarla eski günlerine kavuşmak üzere olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim. Safran, 8 köyümüzde 28 üreticimiz tarafından 79 dekar alanda ekiliyor. İnşallah 35 kilogram safran üretimi bekliyoruz." diye konuştu.

Gürel, safrandan 2-3 yıl önce 20 kilogram ürün elde edildiğini aktararak, yüzde 50'den fazla üretim artışı olduğunu ve safrana ilginin arttığını anlattı.

Safranın sadece tarımsal ürün olmaktan çıktığını dile getiren Gürel, şunları kaydetti:

"Safran artık turizm değeri haline geldi. Şehrimizin özellikle belli dönemlerde canlanmasına vesile olan değerli bir ürüne sahip olmamız, Safranbolu turizmi açısından çok önemli. Safran gibi bölgemizin değerleri olan coğrafi işaret almış diğer ürünlerimizi ön plana çıkarıp şehrimizin turizmine katkı sağlayacağız. Hem tarımsal ürün olarak bu ürünlerin üretilmesini sağlamak hem de bölge turizminin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz."

İncekaya Kanyonu üzerindeki cam seyir terası yolu üzerine "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" kurulduğuna işaret eden Gürel, bölgenin en önemli safran üretim alanlarından birinin oluşturulduğunu aktardı.

- "Safran her yönüyle ele alınacak"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da çalıştayda 7 üniversiteden safran konusunda çalışması bulunan 20'den fazla akademisyenin 5 ayrı çalışma grubuna öncülük edeceğini söyledi.

Safranın her yönüyle ele alınacağını çalıştay sonucunda çıkan kararların Türkiye'deki safran çalışmalarına ışık tutacağını anlatan Ayvalık, en büyük arzularının gelecek yıllarda Safranbolu'da uluslararası safran zirvesi yapılması olduğunu kaydetti.

Ayvalık, çayıştayın ikinci gününde Lavanta Kokulu Safran Projesi'nin ön tanıtımının yapılacağını bildirdi.

Safranla ilgili Türkiye'deki 7 üniversitede görevli 20'den fazla akademisyen tarafından sunum yapılan çalıştay kapsamında yarın Lavanta Kokulu Safran Bahçesi'ne saha ziyareti gerçekleştirilecek.

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