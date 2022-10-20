Karabük'te 1. Safran Çalıştayı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te 1. Safran Çalıştayı başladı

AA

Karabük'te 1. Safran Çalıştayı başladı

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, "Şehrimizin özellikle belli dönemlerde canlanmasına vesile olan değerli bir ürüne sahip olmamız, Safranbolu turizmi açısından çok önemli." dedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın ele alındığı 1. Safran Çalıştayı, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde başladı.

Karabük Valiliği önderliğinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen çalıştayın açılışında konuşan Vali Fuat Gürel, safran bitkisinin, ilçeye ismini verdiğini söyledi.

Safranın, Türkiye'deki ana vatanının Safranbolu olduğunu belirten Gürel, "Geçmişte çok daha fazla üretiliyordu. Son 20-30 yıldır üzerinde yoğun çalışmalarla eski günlerine kavuşmak üzere olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim. Safran, 8 köyümüzde 28 üreticimiz tarafından 79 dekar alanda ekiliyor. İnşallah 35 kilogram safran üretimi bekliyoruz." diye konuştu.

Gürel, safrandan 2-3 yıl önce 20 kilogram ürün elde edildiğini aktararak, yüzde 50'den fazla üretim artışı olduğunu ve safrana ilginin arttığını anlattı.

Safranın sadece tarımsal ürün olmaktan çıktığını dile getiren Gürel, şunları kaydetti:

"Safran artık turizm değeri haline geldi. Şehrimizin özellikle belli dönemlerde canlanmasına vesile olan değerli bir ürüne sahip olmamız, Safranbolu turizmi açısından çok önemli. Safran gibi bölgemizin değerleri olan coğrafi işaret almış diğer ürünlerimizi ön plana çıkarıp şehrimizin turizmine katkı sağlayacağız. Hem tarımsal ürün olarak bu ürünlerin üretilmesini sağlamak hem de bölge turizminin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz."

İncekaya Kanyonu üzerindeki cam seyir terası yolu üzerine "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" kurulduğuna işaret eden Gürel, bölgenin en önemli safran üretim alanlarından birinin oluşturulduğunu aktardı.

- "Safran her yönüyle ele alınacak"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da çalıştayda 7 üniversiteden safran konusunda çalışması bulunan 20'den fazla akademisyenin 5 ayrı çalışma grubuna öncülük edeceğini söyledi.

Safranın her yönüyle ele alınacağını çalıştay sonucunda çıkan kararların Türkiye'deki safran çalışmalarına ışık tutacağını anlatan Ayvalık, en büyük arzularının gelecek yıllarda Safranbolu'da uluslararası safran zirvesi yapılması olduğunu kaydetti.

Ayvalık, çayıştayın ikinci gününde Lavanta Kokulu Safran Projesi'nin ön tanıtımının yapılacağını bildirdi.

Safranla ilgili Türkiye'deki 7 üniversitede görevli 20'den fazla akademisyen tarafından sunum yapılan çalıştay kapsamında yarın Lavanta Kokulu Safran Bahçesi'ne saha ziyareti gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan kişi bulundu
YEREL HABERLER Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan ...
Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa
Safranbolu'da vatandaşlara kışlık sebze ve ağaç bakımı kursu veriliyor
YEREL HABERLER Safranbolu'da vatandaşlara kışlık sebze ve ağaç ...
Karabük'teki kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para cezası verildi
YEREL HABERLER Karabük'teki kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para ...
Karabük Milletvekili Ünal'dan Muhtarlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Karabük Milletvekili Ünal'dan Muhtarlar Günü mesajı
Karabük'te aşırı yüklü kamyonların tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Karabük'te aşırı yüklü kamyonların tehlikeli ...
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Karabük'te 1 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda ...
Safran hasadı festivalle yapılacak
YEREL HABERLER Safran hasadı festivalle yapılacak
Karabük Valisi Gürel, Bartın Valisi Arslan'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Karabük Valisi Gürel, Bartın Valisi Arslan'ı ziyaret ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.