Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nda devir teslim töreni yapıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KTSO) Yönetim Kurulu devir teslim töreni gerçekleştirildi.

KTSO Meclis Salonu'ndaki törende konuşan odanın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kendisini bu göreve seçen herkese teşekkür eden Çapraz, hedeflerinin Karabük'ü en yüksek iş ve yaşam kalitesine sahip örnek bir kent haline getirmek olduğunu söyledi.

Çapraz, KTSO'nun eski yönetimine de teşekkür ederek, herkesle uyum içinde çalışacaklarını ifade etti.

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