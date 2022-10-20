Karabük'te esnafa kredi desteği paketine 300'e yakın başvuru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te esnafa kredi desteği paketine 300'e yakın başvuru

AA

Karabük'te esnafa kredi desteği paketine 300'e yakın başvuru

KARABÜK (AA) - Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnafa yönelik destek paketine 10 günde 300'e yakın müracaat olduğunu bildirdi.

Tümen, Karabük Esnaf Kefalet Kooperatifinde düzenlediği basın toplantısında, 2022'nin 10 aylık döneminde 78 milyon lira kredi kullandırdıklarını söyledi.

Esnafa yönelik destek paketine yaklaşık 300 başvuru yapıldığını aktaran Tümen, "25 ila 30 kişiye bu hafta içinde kredilerini verdik. Önemli olan piyasanın düzgün olması, esnaflarımızın işlerinin iyi olması. Kredinin faiz oranı normalde yüzde 15 ama yüzde 7,5'ini devlet sübvanse ediyor. Dolayısıyla kredi kefalet kooperatifi kanalıyla yüzde 7,5 kredi faizi uygulanıyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nda devir teslim töreni yapıldı
YEREL HABERLER Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nda devir teslim ...
Karabük'te reklam tabelası üzerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Karabük'te reklam tabelası üzerinde mahsur kalan kedi ...
Karabük'te selin izlerini silmek için başlatılan çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Karabük'te selin izlerini silmek için başlatılan ...
Karabük'te 1. Safran Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Karabük'te 1. Safran Çalıştayı başladı
Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan kişi bulundu
YEREL HABERLER Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan ...
Karabük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Karabük'ten kısa kısa
Safranbolu'da vatandaşlara kışlık sebze ve ağaç bakımı kursu veriliyor
YEREL HABERLER Safranbolu'da vatandaşlara kışlık sebze ve ağaç ...
Karabük'teki kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para cezası verildi
YEREL HABERLER Karabük'teki kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye para ...
Karabük Milletvekili Ünal'dan Muhtarlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Karabük Milletvekili Ünal'dan Muhtarlar Günü mesajı
Karabük'te aşırı yüklü kamyonların tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Karabük'te aşırı yüklü kamyonların tehlikeli ...
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Karabük'te 1 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda ...
Safran hasadı festivalle yapılacak
YEREL HABERLER Safran hasadı festivalle yapılacak
Karabük Valisi Gürel, Bartın Valisi Arslan'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Karabük Valisi Gürel, Bartın Valisi Arslan'ı ziyaret ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.