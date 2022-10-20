Karabük'te tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 13 kişi yaralandı

Ağrı'da duruşmadan çıkan avukat iki kez saldırıya uğradı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde, tekstil işçilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 37 AAB 114 plakalı minibüs, Eflani-Pınarbaşı kara yolu Akören köyü Bahçeli mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve sağlık ekiplerince Eflani İlçe Entegre Hastanesine kaldırılan minibüsteki 13 kişiden 6'sı, buradaki müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki bir tekstil firmasında çalıştığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.