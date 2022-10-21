Karabük'te 1. Safran Çalıştayı sona erdi

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, "Safranın, bölgemizin turizm kalkınmasına büyük katkıları olacak." dedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın ele alındığı 1. Safran Çalıştayı, "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesinin tanıtımıyla sona erdi.

Valilik önderliğinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen çalıştayın son gününde konuşan Vali Gürel, bölgenin safran üretiminde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Projeyi önemsediklerini belirten Gürel, "Safran üretiminde bölgemize katkılar sunacağına ve turizme büyük değer katacağına inandığımız bir proje. Safran bölgemizin en önemli değerlerinden biri. Safran hem tarımsal ürün olarak hem de turizm altyapımızı geliştirmek adına önemli. Özellikle hasat döneminde çok sayıda misafir ağırladığımız bir ürün haline geldi. Safranın, bölgemizin turizm kalkınmasına büyük katkıları olacak" diye konuştu.

Gürel, projenin safranın ve lavantanın turizmdeki yerini artırmak adına önemli olduğunu vurgulayarak, bahçenin İncekaya Kanyonu üzerindeki cam seyir terası yolu üzerinde olduğunu kaydetti.

- "Alanımızda dünyanın en büyük lavanta labirentini oluşturduk"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da bahçenin yaklaşık 55 dekar alana sahip olduğunu söyledi.

Bahçenin, yaklaşık 40 yıldır tarımsal faaliyet yapılmayan bu alanı koruma altına alarak toprak işlemesi yaptıklarını anlatan Ayvalık, "Nisan ve mayıs aylarında lavanta fidelerini toprakla buluşturduk. Alanımızda dünyanın en büyük lavanta labirentini oluşturduk. Bahçemiz önümüzdeki yıl turizme açılacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayvalık, projenin bedelinin 2 milyon 394 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından çalıştaya katkı veren akademisyenlere, Vali Gürel ve protokol üyeleri tarafından plaket verildi.

Safran hasadı da yapılan etkinliğe, Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.





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