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KARABÜK (AA) - Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde düzenlenen "6. Safran Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Babasultan Mahallesi Şehitlik önünden başlayan yürüyüş, Kazdağlıoğlu Meydanı'nda sona erdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, burada yaptığı konuşmada, Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Safranbolu'nun ismini safran bitkisinden aldığını aktaran Köse, "Türkiye'de yılda üretilen safran 35 kilogram. İhtiyacımız olan, bu rakamın çok daha üstünde. Bu tür festivaller ve çalıştaylarla safranın kıymetinin anlatılması, safranın her yönüyle değerlendirilmesi ve üretime katkı sağlayanların da desteklenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti TÜRKSOY Temsilcisi Elçin Gafarlı da safranın dünyanın çok az bölgesinde yetiştirildiğini belirtti.

"Dünya safran şehirleri" oluşturulması gerektiğini dile getiren Gafarlı, "Safran yetiştirilen şehirler arasında kardeşlik bağı kurulsun. Safran festivaline, safran yetiştirilen ülkelerden temsilciler davet edilerek uluslararası seviyeye çıkarılabilir." diye konuştu.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ise festivali gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı yapmak istediklerini kaydetti.

Etkinlikler kapsamında katılımcılara cinci macunu ve zerde ikram edildi.

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