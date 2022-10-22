TUA Başkanı Yıldırım, Karabük'te öğrencilerle buluştu

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KARABÜK (AA) - Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, lisenin konferans salonunda düzenlenen söyleşiye, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Rize Platformu Kurucusu Kenan Alan, öğrenciler ile öğretmenler katıldı.

Söyleşide, Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmaları ve Milli Uzay Programı çerçevesinde yürütülen çalışmalardan bahseden Yıldırım, etkinliğin sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı.

Programın bitiminde Kaymakam Yazıcı, Başkan Yıldırım'a hediye takdim etti.

Öte yandan Vali Fuat Gürel, Yıldırım'ı makamında kabul etti.





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