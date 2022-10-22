Hazırladıkları "safranlı" yemeklerle birincilik için yarıştılar

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "6. Safran Festivali" kapsamında "Safranlı Yemek Yarışması" yapıldı.

Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen yarışmada, "Güz şöleni" ile Emine Yanık birinci, "Safran ile lezzetlendirilmiş maniye dolması" ile Meltem Üstün ikinci, "Safranlı Özbek pilavı" ile Sema Akın üçüncü oldu.

Tatlılar kategorisinde ise "Zergun tatlısı" ile Eren Oflar birinciliği, "Safranlı armut" ile Melda Nur Küçükaslan ikinciliği, "İncir tatlısı" ile Fatma Küçük üçüncülüğü elde etti.

Ayrıca "Ekşi mayalı safranlı ekmek" ile Emine Akın'a da jüri özel ödülü verildi.

Dereceye girenlerin ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Yarışmayı Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ile vatandaşlar izledi.

İlçeyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safran bitkisi adına düzenlenen festival, yarın sona erecek.





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