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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te "6. Safran Festivali" sona erdi

AA

Karabük'te "6. Safran Festivali" sona erdi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "6. Safran Festivali", 22 türde 200 bin bitkinin yetiştirildiği "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri" bahçesinin gezilmesiyle son buldu.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran bitkisi için düzenlenen festival büyük ilgi gördü.

Festivalin son gününde yapılan etkinlikte konuşan Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, safranı bugünlere getiren çiftçilere, devlet kurumlarına ve yerel yönetimlere teşekkür etti.

Safranı çok daha ileri noktalara taşıma sorumluluğu altında olduklarını belirten Yazıcı, "Gönlümüz arzu ediyor ki safranı dünyanın en ücra ülkelerine ihraç edelim, ülkemizin ekonomisine katkı sunacak dereceye taşıyalım. Bu mucizevi bitkiye katma değer sunarak daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay da 2019'da bölgede 120 dekar alanda ağaçlandırma projesinin yapıldığını anlattı.

"Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri" bahçesinde salep, kızılcık, ateş dikeni ve erguvan gibi 22 türde 200 bin bitkinin toprakla buluşturulduğunu aktaran Altunay, bu yıl ise 2 dönüm alanda safran bitkisinin ekildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Yazıcı ve protokol üyeleri, bahçede safran, ada çayı ve kekik hasadı gerçekleştirdi, Orman Okulu'nu ve Pınarbaşı ilçesine ait resimlerden oluşan sergiyi gezdi.

Etkinliğe, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Safranbolu Kültür ve Turizm Başkanı Şefik Dizdar, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Hasada katılan Litvanyalı Kristina Ana Dvareckyte, AA muhabirine, safranın nasıl toplandığını görmek için geldiğini, burayı tekrar ziyaret edip ileride Safranbolu'da yaşamak istediğini söyledi.

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