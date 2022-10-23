Karabük'te arızalanan akıllı tahtaları meslek lisesi öğrencileri tamir ediyor

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KARABÜK (AA) - Karabük'te çeşitli nedenlerle arızalanıp kullanım dışı kalan akıllı tahtalar, meslek lisesi öğrencileri tarafından tamir ediliyor.

Fatih Projesi kapsamında okullara alınan akıllı tahtaların bakım, onarım ve tamiratı, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştiriliyor.

Öğretmenlerinin desteğini alan öğrenciler, arıza kaydının oluşturulmasıyla okullara giderek akıllı tahtaları onarıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, meslek lisesi öğrencilerinin iş başında öğrenmelerini sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Karabük'teki okullara yeni eğitim sezonuna kadar 1853 etkileşimli tahta montajı yapıldığını aktaran Akbaş, 110 okula da fiber internet bağlandığını kaydetti.

Akbaş, meslek liselerinin fabrika gibi çalışmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Masa tenisi üretiminden, basketbol potası, sıra, masa üretimine kadar birçok farklı alanda çalışmalar devam ediyor. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı şeflerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, etkileşimli tahta onarımlarını müdürlüğümüz Fatih Projesi koordinesinde başarılı şekilde yapmaktadırlar. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizden deneyim ve tecrübe kazanmaktadır." dedi.

Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı Şefi Cemal Bükecik, öğretmen ve öğrencilerle okullardaki etkileşimli tahtaların bakımlarını yaptıklarını anlattı.

Akıllı tahtaların yazılımsal arızalarını tespit ettiklerini belirten öğrenci Abdullah Elieyi de lisede aldıkları teorik bilgileri uygulamaya dönüştürme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Öğrencilerden Berkay Efe Özben, yaptıkları çalışmalarla akıllı tahtaların yazılım ve donanımlarını daha iyi öğrendiklerini dile getirdi.

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