AK Parti Karabük milletvekillerinden Kardemir Kavşağı proje alanında inceleme

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Kardemir Kavşağı proje alanında inceleme yaptı.

Milletvekili Ünal, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Karabük'ün trafik akışını ve ulaşım problemlerini büyük ölçüde rahatlatacak projenin adım adım takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Güneş de proje tamamlandığında Karabük'ün trafik sorununun büyük ölçüde azalacağını belirterek, "Ulaşım sorunu daha konforlu ve güvenli hale gelerek, şehrimizin değerine değer katacaktır." ifadesini kullandı.

Milletvekilleri, daha sonra Ovacık ilçesine geçerek çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

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