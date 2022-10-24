Karabük'te elektrik dağıtım şirketi direğe çarpan kamyon sürücüsünden şikayetçi oldu

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrik dağıtım şirketi, elektrik direğine çarpan kamyon şoföründen şikayetçi oldu.
E.B. yönetimindeki 67 ACB 665 plakalı kamyon, Cemalcaymaz Mahallesi, Ekin Sokak'taki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri sevk edildi.
Başkent EDAŞ ekipleri, kazada elektrik direğinin yıkıldığını, armatürün kırıldığını ve alpek kablosunun koptuğunu tespit etti.
Zararın 15 bin lira olduğunu belirleyen ekipler sürücüden şikayetçi oldu.