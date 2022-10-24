Karabük'te elektrik dağıtım şirketi direğe çarpan kamyon sürücüsünden şikayetçi oldu

Bakan Akar, İngiliz ve Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrik dağıtım şirketi, elektrik direğine çarpan kamyon şoföründen şikayetçi oldu.

E.B. yönetimindeki 67 ACB 665 plakalı kamyon, Cemalcaymaz Mahallesi, Ekin Sokak'taki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Başkent EDAŞ ekipleri, kazada elektrik direğinin yıkıldığını, armatürün kırıldığını ve alpek kablosunun koptuğunu tespit etti.

Zararın 15 bin lira olduğunu belirleyen ekipler sürücüden şikayetçi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.