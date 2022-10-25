Karabük'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Safranbolu istikametinden Karabük'e gelen Ö.T idaresindeki 06 BV 1071 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü araçtan çıkararak özel bir hastaneye kaldırdı.
Eskipazar ilçesinde ise Karabük'ten Ankara istikametine giden ve plakası öğrenilemeyen E.C'nin kullandığı otomobil, Hamzalar mevkisinde önünde seyreden E.D yönetimindeki 06 GC 0520 plakalı kamyona çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.