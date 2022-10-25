Karabük'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Karabük'ten Kastamonu istikametine giden Osman S. (79) yönetimindeki 78 SB 585 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ayhan Ç'nin kullandığı 42 UA 755 plakalı kamyonet, Çevrikköprü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki eşi Ayşe S. (79) bulundukları yerde sıkıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulundukları yerden çıkartılan çift ile kamyonet sürücüsü çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Osman S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.





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