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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindeki heyetle köy ziyaretleri yaptı.

Mehterler ile Tandır köylerine giden Gürel, köylülerle sohbet etti.

Muhtarlardan bilgi alan Gürel, köylere uygulanan projelerden bahsetti.

Gürel'e, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl İdare ve Denetim Müdürü Engin Eren, İl Genel Meclis üyeleri Hasan Yıldırım, Tevfik Ayvalık, Ramazan Kahriman ve Mehmet Çetin eşlik etti.

- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü sekretaryasında düzenlenen 2022 yılının son İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ile kurul üyeleri katıldı.

İstihdam ve mesleki eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerine slaytlar eşliğinde bilgi verilen toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

- Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nde konuştu

Belediye Başkanı Rafet Vergil'nin, Fransa'da yapılan Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'nde Türkiye'yi temsilen bir konuşma yaptığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Türkiye aleyhine konuşma yapan ülke temsilcilerine Vergili'nin gereken cevapları verdiği kaydedildi.

- Safranbolu Belediyesi çocuklara beslenme çantası dağıtıyor

Safranbolu Belediyesi tarafından "Gülen Gözler" isimli proje kapsamında, 68 çocuğa haftada bir defa 5 günlük beslenme çantası veriliyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, "Safranbolu'muzda hiçbir çocuk yatağa aç girmesin mottosuyla bu tarz çalışmalara fazlasıyla önem veriyorum." ifadesini kullandı.

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