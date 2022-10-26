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AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Gündoğdu'nun acı günü

AA

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Gündoğdu'nun acı günü

KARABÜK (AA) - AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Gündoğdu'nun vefat eden annesi Emine Gündoğdu'nun cenazesi, Karabük'te toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 75 yaşında hayatını kaybeden Emine Gündoğdu'nun İstanbul'dan alınan cenazesi, Safranbolu ilçesi Çıraklar köyüne getirildi.

Hüseyin Gündoğdu, köy camisi önünde taziyeleri kabul etti.

Burada kılınan cenaze namazına, Gündoğdu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Fuat Günday, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Koza Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Gündoğdu'nun cenazesi, aile mezarlığında defnedildi.

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